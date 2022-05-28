Баку выразил протест Парижу

Посол Франции Закари Гросс в субботу был вызван в министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана, где ему был выражен протест из-за встречи мэра Парижа Анн Идальго с так называемым представителем незаконной структуры в Азербайджане. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

«Посол Франции в Азербайджане Закари Гросс в субботу был приглашен в министерство иностранных дел. Заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов выразил протест послу Франции в связи со встречей 27 мая мэра Парижа Анны Идальго с так называемым представителем незаконной структуры в Азербайджане», - говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

До посла было доведено, что данный «шаг, предпринятый французским официальным лицом против территориальной целостности Азербайджана, явно противоречит законодательству Франции и международным обязательствам страны, а также наносит ущерб азербайджано-французским отношениям», отметили в министерстве.

В МИД Азербайджана подчеркнули, что такое «противоречащее закону безответственное поведение мэра Парижа не соответствует мерам по установлению мира и доверия в регионе после войны».

Р.Керимов