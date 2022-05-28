Политика наращивания санкционного давления на Северную Корею себя исчерпала - МИД России

Введение новых международных ограничений в отношении Северной Кореи бесперспективно, считают в МИД России.

"Убеждены, что на данном этапе политика наращивания санкционного давления на КНДР себя исчерпала. Введение новых международных ограничений ошибочно и бесперспективно, а с точки зрения их гуманитарных последствий - просто бесчеловечно, особенно в условиях распространения коронавирусной инфекции", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с голосованием в Совбезе ООН по американскому проекту резолюции, ужесточающей санкции в отношении КНДР.

"Страна измучена существующим долгие годы санкционным режимом СБ ООН, негативное влияние которого на простых северокорейцев многократно утяжеляется нелегитимными односторонними мерами", - отметила Захарова.

"Искренне предлагаем всем отказаться от ведущей в тупик эскалации и вернуться к совместному поиску политико-дипломатических развязок. Это единственно возможный путь к снижению уровня конфронтации и недопустимых рисков, укреплению доверия и, в конечном счете, долгосрочному урегулированию ситуации вокруг Корейского полуострова с учетом интересов всех вовлеченных сторон", - подчеркнула она.

По ее словам, "проблемы безопасности в регионе, напрямую касающиеся и России, не могут быть решены примитивными и прямолинейными способами, сопровождающимися серьезными побочными последствиями для населения".