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СНГ 28.05.2022 13:22

В Иране обсудили подготовку к шестому Каспийскому саммиту в Туркменистане

Шестой Каспийский саммит планируется провести в Туркменистане, сообщила в субботу пресс-служба МИД Казахстана.

По информации пресс-службы, 23-24 мая в Тегеране (Иран) состоялось четвертое заседание рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря.

"Стороны рассмотрели вопросы, связанные с подготовкой Шестого Каспийского саммита, который планируется провести в Туркменистане, а также обменялись мнениями по различным направлениям сотрудничества на Каспийском море", - говорится в сообщении.

На прошедшем в Тегеране заседании также обсуждался проект соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море. Согласование данного документа будет продолжено.

Следующее заседание рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря состоится в Туркменистане, дата проведения будет согласована по дипломатическим каналам.

Пятый Каспийский саммит проходил в августе 2018 года в казахстанском Актау.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТУРКМЕНИСТАН, КАСПИЙСКОЕ МОРЕ, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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