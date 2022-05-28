В Иране обсудили подготовку к шестому Каспийскому саммиту в Туркменистане

Шестой Каспийский саммит планируется провести в Туркменистане, сообщила в субботу пресс-служба МИД Казахстана.
По информации пресс-службы, 23-24 мая в Тегеране (Иран) состоялось четвертое заседание рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря.
"Стороны рассмотрели вопросы, связанные с подготовкой Шестого Каспийского саммита, который планируется провести в Туркменистане, а также обменялись мнениями по различным направлениям сотрудничества на Каспийском море", - говорится в сообщении.
На прошедшем в Тегеране заседании также обсуждался проект соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море. Согласование данного документа будет продолжено.
Следующее заседание рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря состоится в Туркменистане, дата проведения будет согласована по дипломатическим каналам.
Пятый Каспийский саммит проходил в августе 2018 года в казахстанском Актау.
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