Два случая оспы обезьян выявлены в Аргентине

В Аргентине выявили два случая заражения оспой обезьян у мужчин, вернувшихся из Испании, таким образом, это первые подтвержденные случаи заболевания в Латинской Америке, сообщает Associated Press.
В Минздраве страны заявили, что обоих мужчин изолировали, они проходят лечение и чувствуют себя хорошо. Эти мужчины не связаны между собой, они в разное время в мае путешествовали в Испанию. Родственников обоих также наблюдают медики, но пока ни у кого из тех, с кем контактировали зараженные, не выявили вирус.
Секвенирование вируса в Аргентине показало, что он имеет высокую степень сходства с оспой обезьян из Западной Африки - как и в случае с другими вирусами, обнаруженными у европейцев в разных странах в последнее время.
Всемирная организация здравоохранения заявила накануне, что в более чем 20 странах, где обычно не бывает вспышек этого заболевания, зарегистрировали случаи заражения оспой обезьян.
Испания стала эпицентром вспышки заражений в Европе, отмечает агентство. Органы здравоохранения этой страны подтвердили накануне, что зарегистрировали 98 подтвержденных случаев. Великобритания сообщила о 106 случаях, в то время как Португалия сообщила в пятницу, что число людей, у кого выявили оспу обезьян, возросло до 74.
Случаи заражения также были зарегистрированы в США, Канаде, Австралии, Германии, Франции и Италии.
Эрдоган прибыл с визитом в Азербайджан
Парламент Азербайджана обсудит кандидатуры двух новых членов правления ЦБ
Азербайджан и Турция создадут совместный технопарк
Международный аэропорт Гейдар Алиев принял первый рейс LOT
Индия в марте увеличила импорт нефти на 40% г/г, поставки из РФ выросли в 1,5 раза
Президенту Азербайджана представили генплан Зангилана
ЦТСП направит 4 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже и ряде районах, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
Путин подписал закон об отмене возрастного предела для контрактников
В России за сутки COVID-19 заболели 4,5 тыс. человек
В Иране обсудили подготовку к шестому Каспийскому саммиту в Туркменистане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
По случаю Дня Независимости вышла в свет книга «Воспоминания о Республике»
Зарабатывайте до 11,5% годовых с новым предложением от Yelo Bank
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ