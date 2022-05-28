В России за сутки COVID-19 заболели 4,5 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 4,5 тыс. случаев, госпитализированы за сутки более 2 тыс. человек, скончались 86 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
"По состоянию на 28 мая, в РФ выявлено 4 556 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 2 106 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 6,8%", - сообщили в оперштабе.
Увеличение количества госпитализаций произошло в 43 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 35 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ, уточнили в оперштабе.
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 86 человек, накануне штаб сообщал о 84 умерших.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 4 тыс. 619 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 в России незначительно снизилось.
"Выздоровели за сутки 5 844 человека, или на 3,6% меньше в сравнении с 27 мая", - сообщили в оперштабе.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 319 тыс. 848 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 378 тыс. 870 умерших и 17 млн 725 тыс. 440 выписанных.
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