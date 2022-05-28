Парламент Азербайджана обсудит кандидатуры двух новых членов правления ЦБ

Кандидатуры Рашада Оруджева и Алияра Мамедъярова внесены в парламент для утверждения в качестве членов правления Центробанка Азербайджана, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник в законодательном органе.
«В Милли меджлис поступило от президента страны представление о кандидатурах Рашада Оруджева и Алияра Мамедъярова в качестве членов правления Центробанка Азербайджана. Данный вопрос будет рассмотрен профильным парламентским комитетом 30 мая, а на заседании парламента - 31 мая», - сообщил источник.
Оруджев занимает должность гендиректора Центробанка с июня 2011 года, Мамедъяров с мая 2016 года является советником председателя ЦБ.
А.Азизов
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