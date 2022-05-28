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Социум 28.05.2022 15:04

Президент Азербайджана возложил цветы к памятнику, возведенному в честь АДР в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу возложил цветы к памятнику, возведенному в честь Азербайджанской Демократической Республики (АДР) в Баку. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главы государства.

В субботу в Азербайджане отмечается 104-я годовщина создания АДР.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРАЗДНИК, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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