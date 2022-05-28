Президент Азербайджана возложил цветы к памятнику, возведенному в честь АДР в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу возложил цветы к памятнику, возведенному в честь Азербайджанской Демократической Республики (АДР) в Баку. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главы государства. В субботу в Азербайджане отмечается 104-я годовщина создания АДР. Р.Керимов

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