Эрдоган прибыл с визитом в Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу прибыл с рабочим визитом в Азербайджан, говорится в сообщении, размещенном на сайте главы государства. Отмечается, что турецкого лидера и его супругу Эмине Эрдоган в Международном аэропорту Гейдар Алиев встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица. Р.Ахмедов

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