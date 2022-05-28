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Оборона 28.05.2022 15:45

В Минобороны опровергли информацию о ранении армянского военнослужащего в результате стрельбы на границе

В Министерстве обороны Азербайджана в субботу опровергли информацию в армянских СМИ о ранении армянского военнослужащего в результате стрельбы на азербайджано-армянской границе.

«Распространяемая в армянских СМИ информация о ранении военнослужащего противоположной стороны Давида Варданяна в результате огня, якобы открытого подразделениями нашей армии на азербайджано-армянской государственной границе, не соответствует действительности», - заявило ведомство в фейсбуке.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, АРМИЯ, МИНОБОРОНЫ


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