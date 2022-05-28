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Внешняя политика 28.05.2022 17:18

Эрдоган назвал турецко-азербайджанские отношения примером для других стран

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал турецко-азербайджанские отношения примером для других стран мира.

«Турция - рядом с Азербайджаном и в горе, в радости. Мы вывели двусторонние отношения с Азербайджаном до уровня, который является примером не только для региона, но и мира в целом», - приводит «Анадолу» его слова, сказанные в субботу на фестивале «TEKNOFEST Азербайджан» в Баку.

Турецкий лидер заявил, что «Анкара всегда выступала против оккупации азербайджанских территорий Арменией, находилась на стороне справедливости».

«Мы не предъявляем территориальные претензии другим странам мира, но также не намерены уступать и не уступим ни пяди собственной земли!», - подчеркнул он.

Эрдогана добавил, что «Турция решительно поддерживает усилия президента Азербайджана по установлению долгосрочного мира с Арменией, что также внесет вклад в обеспечение стабильности в регионе».

Р.Керимов

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Тэги: ТУРЦИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН


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