Суточная заболеваемость COVID-19 в Азербайджане второй день подряд держится на одном уровне

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 11 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 757, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Суточная заболеваемость COVID-19 в стране держится на одном уровне вторые сутки подряд.
Второй день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 712 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 782 тыс. 992 человека (+ 5 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 53 человека.
За сутки медики провели 3 тыс. 422 теста на коронавирус против 2 тыс. 163 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 888 тыс. 708 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
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