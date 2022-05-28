Суточная заболеваемость COVID-19 в Азербайджане второй день подряд держится на одном уровне

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 11 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 757, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Суточная заболеваемость COVID-19 в стране держится на одном уровне вторые сутки подряд.

Второй день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 712 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 782 тыс. 992 человека (+ 5 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 53 человека.

За сутки медики провели 3 тыс. 422 теста на коронавирус против 2 тыс. 163 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 888 тыс. 708 тестов на COVID-19.

Р.Керимов