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Внешняя политика 28.05.2022 19:11

Баку рассчитывает на укрепление стратегического партнерства с Загребом - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает, что Баку рассчитывает на укрепление стратегического партнерства с Загребом.

«Верю, что мы и впредь будем последовательно продолжать совместные усилия по укреплению стратегического партнерства между нашими странами, расширению плодотворного взаимодействия на двусторонней и многосторонней основах», - написал он в поздравительном послании президенту Хорватии Зорану Милановичу по случаю Дня государственности.

Текс поздравительного послания опубликован в субботу на сайте главы азербайджанского государства.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ХОРВАТИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ, ИЛЬХАМ АЛИЕВ, ЗОРАН МИЛАНОВИЧ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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