Баку рассчитывает на укрепление стратегического партнерства с Загребом - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает, что Баку рассчитывает на укрепление стратегического партнерства с Загребом. «Верю, что мы и впредь будем последовательно продолжать совместные усилия по укреплению стратегического партнерства между нашими странами, расширению плодотворного взаимодействия на двусторонней и многосторонней основах», - написал он в поздравительном послании президенту Хорватии Зорану Милановичу по случаю Дня государственности. Текс поздравительного послания опубликован в субботу на сайте главы азербайджанского государства. Р.Керимов

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