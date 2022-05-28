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Социум 28.05.2022 20:07

Алиев и Эрдоган приняли участие в открытии новых центров в Баку

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в субботу приняли участие в открытии центров ASAN Xidmet №7 и Bilim Baki в Баку. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главы азербайджанского государства.

Эрдоган в субботу посещает с однодневним визитом Азербайджан.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИНФРАСТРУКТУРА, ASAN, ИЛЬХАМ АЛИЕВ, РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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