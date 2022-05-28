Алиев и Эрдоган приняли участие в открытии новых центров в Баку

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в субботу приняли участие в открытии центров ASAN Xidmet №7 и Bilim Baki в Баку. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главы азербайджанского государства. Эрдоган в субботу посещает с однодневним визитом Азербайджан. Р.Керимов

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