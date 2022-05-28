Вашингтон и Баку стали сильными партнерами в обеспечении энергобезопасности Европы - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и Баку за 30 лет стали сильными партнерами в обеспечении европейской энергетической безопасности, борьбе с транснациональными угрозами и развитии двусторонней торговли и инвестиций.

«За три десятилетия после обретения Азербайджаном независимости мы стали сильными партнерами в обеспечении европейской энергетической безопасности, борьбе с транснациональными угрозами и развитии двусторонней торговли и инвестиций», - отметил он в опубликованном в субботу на сайте Госдепа США поздравлении по случаю Дня независимости Азербайджана, который отмечается 28 мая.

В Вашингтоне глубоко ценят вклад Азербайджана в глобальную борьбу с терроризмом и незаконной торговлей, а также поддержку Украины, в частности, гуманитарную помощь, продолжил госсекретарь США.

Он подчеркнул, что США «гордятся тем, что продолжают расширять наши отношения не только за счет прочных экономических связей, но и за счет наших связей между людьми». «Тысячи граждан Азербайджана и США работали и учились вместе и имели возможность вводить новшества, сотрудничать и учиться друг у друга», - отметил Блинкен, добавив, что в Вашингтоне рассчитывают на продолжение этого процесса.

Госсекретарь США также выступил с призывом «к шагам в направлении демократического развития с проведением реформ, защищающих права человека и основные свободы, предусмотренные конституцией Азербайджана».

Блинкен отметил приверженность США продвижению «мирного, демократического и процветающего будущего для Азербайджана и региона Южного Кавказа» и выразил готовность Вашингтона оказать помощь, взаимодействуя на двусторонней основе и с партнерами-единомышленниками, в том числе и в установлении долгосрочного и всеобъемлющего мира для региона.

Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон остается привержен поддержке независимости и суверенитета Азербайджана, прав и свобод азербайджанского народа.

«В этот сложный период глобальной неопределенности Соединенные Штаты еще раз подтверждают свою приверженность поддержке независимости и суверенитета Азербайджана, а также прав и свобод азербайджанского народа», - заявил Блинкен.

Р.Керимов