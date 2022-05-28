Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8282 RUR   0.0265 GBR   2.1507 TRY   0.1039

Цена на нефть

26.05 $/bbl +/- WTI 114.09 +3.76 Brent 117.40 +3.37

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 28.05.2022 20:57

Вашингтон и Баку стали сильными партнерами в обеспечении энергобезопасности Европы - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и Баку за 30 лет стали сильными партнерами в обеспечении европейской энергетической безопасности, борьбе с транснациональными угрозами и развитии двусторонней торговли и инвестиций.

«За три десятилетия после обретения Азербайджаном независимости мы стали сильными партнерами в обеспечении европейской энергетической безопасности, борьбе с транснациональными угрозами и развитии двусторонней торговли и инвестиций», - отметил он в опубликованном в субботу на сайте Госдепа США поздравлении по случаю Дня независимости Азербайджана, который отмечается 28 мая.

В Вашингтоне глубоко ценят вклад Азербайджана в глобальную борьбу с терроризмом и незаконной торговлей, а также поддержку Украины, в частности, гуманитарную помощь, продолжил госсекретарь США.

Он подчеркнул, что США «гордятся тем, что продолжают расширять наши отношения не только за счет прочных экономических связей, но и за счет наших связей между людьми». «Тысячи граждан Азербайджана и США работали и учились вместе и имели возможность вводить новшества, сотрудничать и учиться друг у друга», - отметил Блинкен, добавив, что в Вашингтоне рассчитывают на продолжение этого процесса.

Госсекретарь США также выступил с призывом «к шагам в направлении демократического развития с проведением реформ, защищающих права человека и основные свободы, предусмотренные конституцией Азербайджана».

Блинкен отметил приверженность США продвижению «мирного, демократического и процветающего будущего для Азербайджана и региона Южного Кавказа» и выразил готовность Вашингтона оказать помощь, взаимодействуя на двусторонней основе и с партнерами-единомышленниками, в том числе и в установлении долгосрочного и всеобъемлющего мира для региона.

Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон остается привержен поддержке независимости и суверенитета Азербайджана, прав и свобод азербайджанского народа.

«В этот сложный период глобальной неопределенности Соединенные Штаты еще раз подтверждают свою приверженность поддержке независимости и суверенитета Азербайджана, а также прав и свобод азербайджанского народа», - заявил Блинкен.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, АЗЕРБАЙДЖАН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ, ЭНТОНИ БЛИНКЕН


Похожие новости


Байден выдвинет Марка Либби на должность посла США в Азербайджане Вашингтон призвал Баку и Ереван активизировать дипломатическое взаимодействие США готовы оказать помощь в активизации азербайджано-армянских контактов - Байден Блинкен заявил, что обсуждал с Алиевым, как помочь переговорам Баку и Еревана Азербайджан сформировал делегацию для переговоров с Арменией по мирному договору - Алиев МИД Азербайджана отреагировал на заявление президента США по событиям 1915 года

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az