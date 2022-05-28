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Внешняя политика 28.05.2022 21:38

Алиев и Эрдоган обсудили перспективы азербайджано-турецких отношений

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в субботу выразили уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества Баку и Анкары и обсудили перспективы двусторонних отношений. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главы азербайджанского государства.

«На встрече было отмечено, что наше сотрудничество будет расширяться и впредь, обсуждены вопросы, касающиеся перспектив двусторонних отношений», - отмечается в сообщении.

В нем говорится, что в ходе встречи было подчеркнуто, что азербайджано-турецкие «дружественные и братские отношения успешно развиваются во всех сферах», выражена уверенность в том, что визит Эрдогана в Азербайджан будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних связей.

Эрдоган в субботу посещает с однодневним визитом Азербайджан.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ИЛЬХАМ АЛИЕВ, РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН


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