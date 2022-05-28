Азербайджан репатриировал из Сирии 11 граждан - МИД

МИД Азербайджана в субботу сообщил о репатриации из Сирии 11 своих граждан, девять из которых - дети.
«25-28 мая осуществлена репатриация 11 граждан Азербайджанской Республики, девяти детей и двух женщин, содержавшихся в лагере Амерна в городе Джераблус Сирийской Арабской Республики», - говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.
В нем отмечается, что среди репатриантов - две сестры в возрасте шести и девяти лет, потерявшие обоих родителей.
В МИД уточнили, что они были доставлены в страну в результате поэтапных и скоординированных мер, принятых правительством Азербайджана. Так, рассказали во внешнеполитическом ведомстве, сначала были установлены место, личность и принадлежность к гражданству Азербайджана лиц, подлежащих репатриации, затем на основании достигнутого соглашения был обеспечен их переход на территорию Турции. А входящие в состав рабочей группы, ответственной за репатриацию граждан Азербайджана из Ирака и Сирии, представители соответствующих государственных органов, командированные в Турцию, провели предварительное медико-психологическое обследование репатриантов и предоставили им необходимую помощь. Далее посольство Азербайджана в Турции обеспечило их «свидетельствами на возвращение в Азербайджанскую Республику» и авиабилетами.
Наконец, в субботу репатрианты в сопровождении азербайджанской делегации были доставлены в Азербайджан рейсом Анкара-Баку, сообщили в МИД.
Там же уточнили, что после завершения соответствующих процедур они будут переданы семьям и опекунам.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что правительством Азербайджана предусмотрено принятие всех необходимых мер для реинтеграции и реабилитации данных лиц.
Наряду с совместной и скоординированной деятельностью соответствующих государственных органов Азербайджана в осуществлении репатриации, следует особо отметить помощь Турции, добавили в МИД.
В Баку заявили, что «правительство и впредь будет принимать, в соответствии с национальным законодательством и международными договорами, участником которых является Азербайджан, необходимые меры для защиты прав и свобод граждан страны, оказавшихся в трудной жизненной ситуации за рубежом и нуждающихся в помощи».
Р.Керимов
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