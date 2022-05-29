Более 9 тыс. мигрантов пытались вытеснить на территорию Беларуси с начала года - Госпогранкомитет

В Госпогранкомитете Беларуси с начала года насчитали более 9 тыс. нелегальных мигрантов, которых пограничники Польши, Литвы и Латвии пытались вытеснить на территорию республики, сообщил первый заместитель председателя ведомства Игорь Буткевич.

"Пресекаем продолжающиеся попытки силового вытеснения на нашу территорию иностранных граждан сотрудниками погранохраны сопредельных государств. Только с начала этого года зафиксировано более 1,1 тыс. таких случаев (более 9 тыс. человек)", - сказал первый зампредседателя Госпогранкомитета в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня".

"Для выявления признаков подготовки провокаций и оперативного принятия мер по их пресечению ведется постоянный мониторинг обстановки в пограничном пространстве", - добавил он.