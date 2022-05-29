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СНГ 29.05.2022 00:40

Путин обсудил по телефону с Макроном и Шольцем ситуацию в Украине - Кремль

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"В продолжение контактов в этом формате проведен углубленный обмен мнениями по актуальным аспектам ситуации в Украине. Президент России в деталях информировал о последнем развитии событий в контексте проводимой специальной военной операции, отметив, что Вооруженные силы России строго соблюдают нормы международного гуманитарного права. Сообщил, как организована системная работа по налаживанию мирной жизни в Мариуполе и других освобожденных городах Донбасса", - говорится в сообщении.

"Отдельное внимание уделено положению дел на находящемся в замороженном состоянии по вине Киева переговорном треке. Владимир Путин подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога", - отметили в Кремле.

"Президент России также заострил вопрос об опасном характере продолжающейся накачки Украины западным оружием, предупредив в этой связи о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что была "обстоятельно рассмотрена ситуация в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Владимир Путин аргументированно и на основе конкретных данных разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием ошибочной экономической и финансовой политики западных стран, а также введенных ими антироссийских санкций. Со своей стороны, Россия готова способствовать нахождению вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов".

"Снизить напряженность на мировом продовольственном рынке позволит и наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродукции, что, разумеется, потребует снятия соответствующих санкционных ограничений", - подчеркнули в пресс-службе.

Лидеры условились продолжить контакты, говорится в сообщении.

Предыдущий разговор Путина и Макрона состоялся 3 мая, с Шольцем российский лидер общался 13 мая.

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Тэги: РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА


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