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Дальнее зарубежье 29.05.2022 00:50

Шольц и Макрон позитивно восприняли обещание Путина соблюдать международное право в отношении пленных

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон позитивно отнеслись к обещанию президента РФ Владимира Путина обращаться с пленными согласно нормам международного права, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

"Они позитивно восприняли согласие российского президента обращаться с взятыми в плен согласно гуманитарному международному праву, в особенности Женевской конвенции, и предоставить беспрепятственный доступ Международному Комитету Красного Креста", - сообщил Хебештрайт.

По его словам, телефонный разговор в субботу прошел по инициативе Шольца и Макрона и длился 80 минут.

В свою очередь Елисейский дворец сообщил, что Макрон и Шольц в ходе телефонного разговора с Путиным призвали освободить украинских военных, сдавшихся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Кроме того, Макрон и Шольц призвали к прямым переговорам РФ с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Макрон и Шольц также призвали собеседника "срочно снять блокаду с Одессы, чтобы дать возможность экспорта украинского зерна для предотвращения мирового продовольственного кризиса". Они приняли к сведению готовность РФ пускать в этот порт иностранные суда для вывоза зерна, сообщил Елисейский дворец.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА


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