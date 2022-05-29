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Британия с партнерами ищет способы возобновить экспорт зерна из Украины - Даунинг-стрит

Великобритания ведет работу с международными партнерами по поиску путей возобновления экспорта зерна из Украины, заявил в субботу представитель Даунинг-стрит.

Как сообщает The Guardian, по его словам, Великобритания "ведет интенсивную работу с международными партнерами, чтобы найти способы возобновить экспорт зерна из Украины для предотвращения глобального продовольственного кризиса".

В заявлении также говорится, что премьер Британии Борис Джонсон провел разговор по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, и заявил ему, что Лондон будет работать с партнерами по G7, чтобы "добиться срочного прогресса" по этому вопросу.

В ходе разговора они также согласовали следующие шаги по обеспечению "безопасных судоходных путей".

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, ЗЕРНО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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