Британия с партнерами ищет способы возобновить экспорт зерна из Украины - Даунинг-стрит

Великобритания ведет работу с международными партнерами по поиску путей возобновления экспорта зерна из Украины, заявил в субботу представитель Даунинг-стрит.
Как сообщает The Guardian, по его словам, Великобритания "ведет интенсивную работу с международными партнерами, чтобы найти способы возобновить экспорт зерна из Украины для предотвращения глобального продовольственного кризиса".
В заявлении также говорится, что премьер Британии Борис Джонсон провел разговор по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, и заявил ему, что Лондон будет работать с партнерами по G7, чтобы "добиться срочного прогресса" по этому вопросу.
В ходе разговора они также согласовали следующие шаги по обеспечению "безопасных судоходных путей".
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