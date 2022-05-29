В Минске исключили вторжение белорусов, которые участвуют в боях на стороне Киева

Замглавы МВД, командующий внутренними войсками Беларуси Николай Карпенков исключил возможность проникновения на территорию республики формирований белорусов, участвующих в боевых действиях в Украине на стороне Киева.
"Они на границе будут уничтожены. Никто сюда не прибудет, никто обстановку не дестабилизирует", - сказал Карпенков в эфире телеканала СТВ в субботу.
"У нас сильная, мощная армия, у нас мощные правоохранительные структуры, пограничники на границе работают, у нас есть внутренние войска, спецподразделения. Любой враг, который попытается что-либо сделать в Республике Беларусь, будет уничтожен", - добавил командующий.
Ранее представители так называемого белорусского добровольческого полка имени Кастуся Калиновского неоднократно заявляли о планах в перспективе вернуться на родину с оружием в руках.
Полк имени Кастуся Калиновского был сформирован в Украине в феврале 2022 года, его основу составили граждане Беларуси, эмигрировавшие после протестов на президентских выборах 2020 года.
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