Засуха во Франции вынудила власти ограничивать расход воды

Во Франции в связи с засухой, возникшей в результате рекордно жаркого мая, в 24 департаментах объявлено об особом положении относительно использования пресной воды, сообщила в субботу Le Figaro.

Газета отмечает со ссылкой на министерство экологического перехода, что в затронутых засухой департаментах введены ограничительные меры, в частности, запрет на заполнение бассейнов водой, мойку автомашин, а в ряде случаев - полив садов.

Издание публикует список пострадавших от жары департаментов, которые расположены по преимуществу на западе и юге страны.

Уже в середине апреля восемь департаментов ввели ограничительные меры. В 2021 году в тот же период таких департаментов было два, в 2020 году - три.

"В этом году засуха началась очень рано", - заявила новый французский премьер-министр Элизабет Борн во время рабочей поездки в департамент Луаре.

Она напомнила, что правительство выделит 400 млн евро для помощи животноводам, которые будут испытывать проблемы с кормами для скота.

"Мы принимаем меры по контролю над водными ресурсами, чтобы избежать этим летом неуправляемой ситуации", - сказала Борн.

Глава правительства сообщила, что префекты получили указание обеспечить максимальную экономию водных ресурсов, а ко всем французам обращен призыв снизить потребление воды ввиду тревожной ситуации.