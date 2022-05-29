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ТЭК 29.05.2022 09:00

Bloomberg узнал о возможности отсрочки эмбарго ЕС на поставки нефти из РФ по «Дружбе»

Еврокомиссия (ЕК) направила странам-членам ЕС предложение, которое предусматривает при отказе от российской нефти, поставляемой морским путем, отсрочить введение ограничений на поставки топлива по нефтепроводу "Дружба", сообщило в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Это предложение дало бы больше времени Венгрии, которая выступает против сделки, чтобы найти техническое решение, удовлетворяющее ее энергетические потребности. В нем также будут учтены озабоченности других стран, не имеющих выхода к морю, включая Словакию и Чешскую Республику", - говорится в сообщении.

Государства-члены ЕС постепенно откажутся от импорта нефти морем через шесть месяцев, а нефтепродуктов - через восемь месяцев, сообщили агентству источники на условиях анонимности, говорится в сообщении.

ЕК также предложила ограничить реэкспорт российской нефти, поставляемой по трубопроводу, в другие государства Евросоюза или третьи страны.

Послы стран ЕС должны встретиться в воскресенье, они могли бы обсудить пересмотренный шестой пакет санкций против России, принятие которого зашло в тупик из-за возражений некоторых стран по вопросам поставок энергоносителей из России, пишет Bloomberg.

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, РОССИЯ, НЕФТЬ, ИМПОРТ


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