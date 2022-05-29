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Спорт 29.05.2022 09:20

«Реал» обыграл «Ливерпуль» и стал 14-кратным победителем Лиги чемпионов

Футболисты испанского "Реала" обыграли английский "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов УЕФА.

Игра на парижском стадионе "Стад де Франс" завершилась со счетом 1:0. Победу "Реалу" принес гол Винисиуса Жуниора (59-я минута).

На 43-й минуте нападающий "Реала" Карим Бензема забил гол, однако арбитр его отменил, зафиксировав положение "вне игры" с помощью системы VAR.

Начало встречи было отложено на 37 минут из-за проблем с безопасностью.

"Реал" является рекордсменом по количеству титулов победителя Лиги чемпионов, это чемпионство стало для клуба 14-м.

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти стал первым тренером, выигравшим Лигу чемпионов четыре раза. До этого он становился победителем турнира в 2003 и 2007 годах с итальянским "Миланом" и в 2014 году с "Реалом". Анчелотти по количеству титулов обогнал англичанина Боба Пейсли и француза Зинедина Зидана, у которых по три титула.

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Тэги: МИР, СПОРТ, ФУТБОЛ


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