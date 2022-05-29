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Здравоохранение 29.05.2022 09:40

За сутки в Северной Корее выявлено более 89 тыс. человек с лихорадкой

В КНДР за истекшие сутки, по данным Государственного штаба по предотвращению распространения эпидемии, лихорадка выявлена у 89,5 тыс. жителей, что на 980 больше, чем сутками ранее, сообщило в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В течение минувшей субботы выздоровели 106 тыс. 390 человек, это на 12 тыс. 230 меньше чем за пятницу.

Всего за время эпидемии лихорадки, которую зарубежные эксперты называют коронавирусной инфекцией, по состоянию на утро воскресенья в Северной Корее зафиксировано 3 млн 448 тыс. 880 случаев заболевания, излечились 3 млн 262 тыс. 700 инфицированных, скончались 69 человек.

Борьба с инфекцией продолжает оставаться в центре внимания партийного и государственного руководства страны. В воскресенье актуальные вопросы предотвращения распространения инфекции были рассмотрены на заседании политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, прошедшем под председательством лидера КНДР Ким Чен Ына.

"На нем была дана положительная оценка контролируемой и улучшающейся эпидемической ситуации по всей стране, рассмотрены вопросы постоянной стабилизации и улучшения общей ситуации при дальнейшем закреплении опыта, накопленного в ранний период противоэпидемической работы", - сообщает ЦТАК.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: МИР, СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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