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Дальнее зарубежье 29.05.2022 10:00

Основательница «Красной армии Японии» вышла из тюрьмы после 20-летнего заключения

Основательница ныне распущенной праворадикальной организации "Красная армия Японии" Фусако Сигэнобу освободилась из тюрьмы в субботу после отбытия 20-летнего заключения, сообщает Kyodo.

Сигэнобу отбывала наказание за захват французского посольства в Нидерландах, совершенный ее группировкой в 1974 году. За три года до этого она уехала из Японии на Ближний Восток и таким образом избегала ареста до 2000 года, когда ее задержали в японской префектуре Окинава. Сигэнобу официально распустила организацию в 2001 году, находясь в тюрьме.

Kyodo отмечает, что основательница "Красной армии Японии" вышла в субботу из медицинской тюрьмы в Токио, поскольку проходит лечение от рака. Она признала, что совершила "ошибки", но добавила, что "жила согласно своему желанию изменить мир к лучшему".

"Красная армия Японии" была основана в 1972 году в Ливане с целью организовать мировую социалистическую революцию.

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Тэги: МИР, ЯПОНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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