Радев пригласил Алиева в Болгарию

Президент Болгарии Румен Радев отмечает, что София придает большое значение отношениям с Баку.

«Республика Болгария придает большое значение отношениям со своим стратегическим партнером Азербайджанской Республикой», - написал он в поздравительном послании президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости, который отмечается в Азербайджане 28 мая.

Текст поздравительного послания опубликован в воскресенье на сайте главы азербайджанского государства.

Радев отметил, что позицию Софии подтверждает интенсивный и плодотворный диалог между Болгарией и Азербайджаном на протяжении последних 30 лет.

По его словам, имеются «очень хорошие» возможности для взаимовыгодного и всестороннего сотрудничества между Софией и Баку.

Радев добавил, что верит в то, что его приглашение Алиеву посетить Болгарию в этом году позволит сторонам «обсудить новые перспективы» сотрудничества.

Р.Керимов