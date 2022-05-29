Радев пригласил Алиева в Болгарию

Президент Болгарии Румен Радев отмечает, что София придает большое значение отношениям с Баку.
«Республика Болгария придает большое значение отношениям со своим стратегическим партнером Азербайджанской Республикой», - написал он в поздравительном послании президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости, который отмечается в Азербайджане 28 мая.
Текст поздравительного послания опубликован в воскресенье на сайте главы азербайджанского государства.
Радев отметил, что позицию Софии подтверждает интенсивный и плодотворный диалог между Болгарией и Азербайджаном на протяжении последних 30 лет.
По его словам, имеются «очень хорошие» возможности для взаимовыгодного и всестороннего сотрудничества между Софией и Баку.
Радев добавил, что верит в то, что его приглашение Алиеву посетить Болгарию в этом году позволит сторонам «обсудить новые перспективы» сотрудничества.
Р.Керимов
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