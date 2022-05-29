Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8282 RUR   0.0265 GBR   2.1507 TRY   0.1039

Цена на нефть

26.05 $/bbl +/- WTI 114.09 +3.76 Brent 117.40 +3.37

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 29.05.2022 10:30

Радев пригласил Алиева в Болгарию

Президент Болгарии Румен Радев отмечает, что София придает большое значение отношениям с Баку.

«Республика Болгария придает большое значение отношениям со своим стратегическим партнером Азербайджанской Республикой», - написал он в поздравительном послании президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости, который отмечается в Азербайджане 28 мая.

Текст поздравительного послания опубликован в воскресенье на сайте главы азербайджанского государства.

Радев отметил, что позицию Софии подтверждает интенсивный и плодотворный диалог между Болгарией и Азербайджаном на протяжении последних 30 лет.

По его словам, имеются «очень хорошие» возможности для взаимовыгодного и всестороннего сотрудничества между Софией и Баку.

Радев добавил, что верит в то, что его приглашение Алиеву посетить Болгарию в этом году позволит сторонам «обсудить новые перспективы» сотрудничества.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БОЛГАРИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, СОТРУДНИЧЕСТВО, РУМЕН РАДЕВ


Похожие новости


Экс-министр считает увеличение поставок азербайджанского газа наиболее перспективным вариантом для Болгарии Внешнеполитические ведомства Азербайджана и Болгарии провели политконсультации Интерконнектор Греция-Болгария подключен к TAP Граждане Азербайджана могут вернуться из Украины через Болгарию и Турцию - МИД Болгария рассчитывает на увеличение поставок газа из Азербайджана - министр энергетики Азербайджан и Болгария обсудили вопросы военного сотрудничества

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az