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СНГ 29.05.2022 14:00

В Туркменистане аэропорт предложил иностранным авиакомпаниям бесплатное наземное обслуживание

Международный аэропорт Керки предложил иностранным авиакомпаниям услуги по бесплатному наземному обслуживанию воздушных судов и заправку авиационным топливом.

Соответствующее объявление размещено в воскресенье на официальном сайте аэропорта.

"Чтобы привлечь иностранные авиакомпании, международный аэропорт Керки устанавливает самые низкие цены в Туркменистане за наземное обслуживание. В аэропорту предоставляется бесплатное наземное обслуживание, за исключением аэронавигации и за сборы ГСМ для иностранной авиакомпании, совершающей технические посадки при заправке не менее 15 тонн топлива", говорится в сообщении на сайте.

Новый аэропорт в Керки, рассчитанный на обслуживание 100 пассажиров в час, введен в эксплуатацию в июне 2021 года. Аэропорт расположен в Лебапском велаяте (области) в восточной части Туркменистана, граничащей на севере с Узбекистаном и на юге с Афганистаном.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, АЭРОПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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