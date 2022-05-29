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Здравоохранение 29.05.2022 14:30

В России за сутки выявили почти 4,2 тыс. случаев COVID-19

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 4,2 тыс. случаев, госпитализированы за сутки 1 тыс. человек, скончались 85 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"По состоянию на 29 мая, в РФ выявлено 4 188 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 001 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 52,5%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций произошло в восьми субъектах РФ. Снижение количества госпитализаций отмечено в 71 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 85 человек, накануне штаб сообщал о 86 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 4 тыс. 556 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 в России снизилось на 368.

"Выздоровели за сутки 4 411 человек, или на 24,5% меньше в сравнении с 28 мая", - сообщили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 324 тыс. 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 378 тыс. 955 умерших и 17 млн 729 тыс. 851 выписанный.

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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