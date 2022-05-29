Защита Игоря Додона обжаловала его домашний арест

Экс-президент Молдовы Игорь Додон сообщил через свои соцсети, что адвокаты обжаловали в Апелляционной палате решение о его домашнем аресте, жалоба была подана в пятницу, когда и прокуроры обжаловали решение первой инстанции.
Он подчеркнул, что в понедельник, после консультаций с адвокатами, обнародует кассационную жалобу в отношении домашнего ареста.
"Вы увидите, насколько слабы и безосновательны "обоснованные подозрения" прокуроров. Моё дело - это политический заказ, цель которого - арестовать меня любой ценой, не имея на то реальных оснований. Обращаю внимание общества, в том числе иностранных партнёров, которые, уверен, очень внимательно следят за ходом этого процесса, на вызывающие беспокойство в построении правового государства прецеденты", - написал Додон.
Он назвал подход прокуроров, которые занимаются данным делом, "абсолютно непрофессиональным и политически ангажированным", выразив надежду, что впоследствии к ним будут приняты "определённые дисциплинарные решения".
"Очень опасны и вызывают беспокойство утечки в прессу т.н. улик, найденных в ходе обысков в моём доме, которые длились почти 12 часов. Я видел, как некоторые прокуроры прямо на моих глазах фотографировали документы, а всего несколько минут спустя они уже появлялись в прессе. Они перестали это делать только после замечания моих адвокатов. Впоследствии запущенная прокурорами ложь, якобы это адвокаты передали материалы, которые использовала для атак на меня провластная пресса, звучит крайне низко", - подчеркнул экс-президент.
Он выразил сомнения в искренности заявлений президента Майи Санду, которая заявила, что узнала об уголовном деле в отношении Додона из прессы, находясь с визитом в США в день своего 50-тилетия.
По его словам, это заявление главы государства не вызывает доверия. Он написал, что в обысках была задействована Служба информации и безопасности, которая напрямую подчиняется президенту страны.
"Не думаю, что СИБ, МВД, прокуратура, Национальный центр по борьбе с коррупцией не уведомили Майю Санду об этой специальной операции, в ходе которой планировалось обыскать людьми в масках и задержать бывшего президента страны", - подчеркнул Додон.
26 мая суд сектора Чокана Кишинева отправил экс-президента Молдовы Игоря Додона под домашний арест на 30 суток, отклонив запрос прокуроров об аресте в следственном изоляторе. В минувшую пятницу прокуроры обжаловали в Апелляционной палате решение о домашнем аресте Додона.
Экс-президенту предъявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса: "Пассивная коррупция", "Получение финансирования политической партией от преступной организации", "Незаконное обогащение" и "Государственная измена".
Додон и его партия считают уголовное дело в отношении него "политической расправой" со стороны Санду и "давлением на оппозицию". В воскресенье социалисты проводят по этому поводу митинг протеста в центре Кишинева.
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