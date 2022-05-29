На акции в Кишиневе потребовали отставки властей и досрочных выборов

Оппозиционная в Молдове Партия социалистов проводит в центре Кишинева акцию протеста с требованиями об отставке властей.
Как передает корреспондент "Интерфакса" с места событий, организаторы объявили, что проводят "непартийное мероприятие", призвав участвовать и выступать всех желающих по принципу "открытого микрофона".
Открывая митинг протеста перед зданием парламента Молдовы, исполнительный секретарь Партии социалистов (ПСРМ) Влад Батрынча заявил, что это - "акция протеста против диктатуры, бедности и некомпетентности властей, против захвата юстиции и запугивания людей".
"Тысячи людей вышли сюда по зову сердца. Мы пришли, чтобы выступить за свободу и правопорядок. (...)На митинге могут выступить все желающие, публично выразить свое несогласие с антисоциальной политикой действующей власти, с ее стремлением искоренить всяческое инакомыслие, подавить конституционные права граждан, включая право на свободу слова и мнения", - заявил лидер социалистов.
Он подчеркнул, что "власти пытаются установить диктатуру, преследуя и запугивая оппозицию".
"Но мы не боимся, мы отстоим свои права и нашу страну. Весь народ Молдовы разочарован "хорошими временами" и требует отставки власти. Эти люди не могут управлять страной. Тысячи людей пришли сказать им "Позор!" и "Долой!" Они хотят ввести цензуру и диктатуру, но мы не будем молчать, мы будем критиковать их за каждый шаг и призовем к ответу", - заявил Батрынча.
Он отметил, что "это только первая акция протеста без партийных флагов, но массовые манифестации теперь будут проводиться регулярно".
"Мы будем добиваться досрочных выборов", - сказал социалист.
В манифестации у здания парламента участвуют несколько тысяч человек. Движение транспорта по центральной лице города не перекрыто. Полиция следит за порядком, но в действия манифестантов не вмешивается.
Акция протеста был объявлена после того, как на этой неделе прокуроры задержали почетного председателя Партии социалистов, экс-президента Молдовы Игоря Додона. После двух суток предварительного ареста, в четверг суд отклонил запрос прокуроров об аресте Додона в следственном изоляторе, отправив его на 30 суток под домашний арест. Додону предъявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса: "Пассивная коррупция", "Получение финансирования политической партией от преступной организации", "Незаконное обогащение" и "Государственная измена".
Додон и его партия считают уголовное дело в его отношении "политической расправой" со стороны президента Майи Санду и "давлением на оппозицию".
Акар посетил воинские части в Азербайджане
Радев пригласил Алиева в Болгарию
Алиев и Эрдоган обсудили перспективы азербайджано-турецких отношений
Bloomberg узнал о возможности отсрочки эмбарго ЕС на поставки нефти из РФ по «Дружбе»
Азербайджан и Турция создадут совместный технопарк
В Азербайджане вновь зафиксирован летальный исход из-за COVID-19
В России за сутки выявили почти 4,2 тыс. случаев COVID-19
За сутки в Северной Корее выявлено более 89 тыс. человек с лихорадкой
Президенту Азербайджана представили генплан Зангилана
ЦТСП направит 4 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже и ряде районах, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
По случаю Дня Независимости вышла в свет книга «Воспоминания о Республике»
Зарабатывайте до 11,5% годовых с новым предложением от Yelo Bank
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ