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СНГ 29.05.2022 15:00

На акции в Кишиневе потребовали отставки властей и досрочных выборов

Оппозиционная в Молдове Партия социалистов проводит в центре Кишинева акцию протеста с требованиями об отставке властей.

Как передает корреспондент "Интерфакса" с места событий, организаторы объявили, что проводят "непартийное мероприятие", призвав участвовать и выступать всех желающих по принципу "открытого микрофона".

Открывая митинг протеста перед зданием парламента Молдовы, исполнительный секретарь Партии социалистов (ПСРМ) Влад Батрынча заявил, что это - "акция протеста против диктатуры, бедности и некомпетентности властей, против захвата юстиции и запугивания людей".

"Тысячи людей вышли сюда по зову сердца. Мы пришли, чтобы выступить за свободу и правопорядок. (...)На митинге могут выступить все желающие, публично выразить свое несогласие с антисоциальной политикой действующей власти, с ее стремлением искоренить всяческое инакомыслие, подавить конституционные права граждан, включая право на свободу слова и мнения", - заявил лидер социалистов.

Он подчеркнул, что "власти пытаются установить диктатуру, преследуя и запугивая оппозицию".

"Но мы не боимся, мы отстоим свои права и нашу страну. Весь народ Молдовы разочарован "хорошими временами" и требует отставки власти. Эти люди не могут управлять страной. Тысячи людей пришли сказать им "Позор!" и "Долой!" Они хотят ввести цензуру и диктатуру, но мы не будем молчать, мы будем критиковать их за каждый шаг и призовем к ответу", - заявил Батрынча.

Он отметил, что "это только первая акция протеста без партийных флагов, но массовые манифестации теперь будут проводиться регулярно".

"Мы будем добиваться досрочных выборов", - сказал социалист.

В манифестации у здания парламента участвуют несколько тысяч человек. Движение транспорта по центральной лице города не перекрыто. Полиция следит за порядком, но в действия манифестантов не вмешивается.

Акция протеста был объявлена после того, как на этой неделе прокуроры задержали почетного председателя Партии социалистов, экс-президента Молдовы Игоря Додона. После двух суток предварительного ареста, в четверг суд отклонил запрос прокуроров об аресте Додона в следственном изоляторе, отправив его на 30 суток под домашний арест. Додону предъявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса: "Пассивная коррупция", "Получение финансирования политической партией от преступной организации", "Незаконное обогащение" и "Государственная измена".

Додон и его партия считают уголовное дело в его отношении "политической расправой" со стороны президента Майи Санду и "давлением на оппозицию".

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Тэги: МОЛДОВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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