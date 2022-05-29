Участники акции протеста в Кишиневе потребовали кадровых перестановок в правительстве

Участники акции протеста в центре Кишинева приняли резолюцию с требованиями о кадровых перестановках в правительстве и прекращении давления на оппозицию.

"Мы, участники акции протеста, требуем немедленной отставки министров и других чиновников, виновных в нынешнем социальном геноциде против народа. Те, кто не принимает меры по социальной защите населения, должны немедленно уйти в отставку. Мы также требуем прекращения преследования на лидеров оппозиции и оказания давления на оппозиционные партии. Мы требуем справедливой юстиции, а не телевизионных спектаклей и шоу с задержанием невиновных политиков", - говорится в документе, который был зачитан в воскресенье в конце акции и принят единогласно.

Протестующие также выступили в защиту свободы прессы, "прекращения цензуры в общественной телерадиокомпании, восстановления демократических процессов в обществе".

"Акции протеста будут продолжены. Если эти требования не будут выполнены, мы будем требовать отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов. Да здравствует суверенная и нейтральная Молдова, в которой власть принадлежит народу", - говорится в резолюции.

Исполнительный секретарь Партии социалистов (ПСРМ) Влад Батрынча, выступая в завершении акции, заявил, что подобные акции протеста "без партийных флагов, по принципу свободного микрофона - будут продолжены".

"Сегодня нас тысячи. Будут и десятки тысяч. Если арестуют лидеров, люди выйдут и без лидеров, так как это - народный протест. Мы не сдадимся. Победа будет за нами", - заявил он.

В акции протеста у здания парламента участвовали несколько тысяч человек. Движение транспорта по центральной улице города не перекрывалось. Полиция следила за порядком, но в действия демонстрантов не вмешивалась. Митинг протеста продолжался в течение двух часов, после чего его участники разошлись.

Акция протеста был объявлена после того, как на этой неделе прокуроры задержали почетного председателя Партии социалистов, экс-президента Молдовы Игоря Додона. После двух суток предварительного ареста в четверг суд отклонил запрос прокуроров об аресте Додона в следственном изоляторе, отправив его на 30 суток под домашний арест. Додону предъявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса: "Пассивная коррупция", "Получение финансирования политической партией от преступной организации", "Незаконное обогащение" и "Государственная измена".

Додон и его партия считают уголовное дело в его отношении "политической расправой" со стороны президента Майи Санду и "давлением на оппозицию!".