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Вучич сообщил, что согласовал с РФ поставки газа на три года

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о новом соглашении на поставки российского газа в течение трех лет.

"Я сейчас не могу озвучить цену на газ, все детали будут согласованы с "Газпромом", - приводят европейские СМИ слова Вучича, сказанные журналистам.

Вучич добавил, что обсудил с Путиным и расширение возможностей по хранению газа на территории Сербии.

В свою очередь, сербский телеканал РТС сообщает, что позже Вучич пояснил, что цена за газ для Сербии, по его данным, составит от $310 до $408 за тысячу кубометров. Из расчета необходимых Сербии 2,2 млрд кубометров, это лучшая цена на газ в Европе, отметил президент Сербии.

"Открытым остается вопрос с дополнительными 800 млн кубометров газа, поскольку потребление газа в Сербии увеличилось", - добавил Вучич.

Президент Сербии отметил, что обратился к главе "Газпрома" Алексею Миллеру с просьбой обсудить в ближайшее время необходимое стране количество газа".

"Если мы реализуем все, о чем договорились с Путиным, то у нас будет комфортная зима в плане газоснабжения, а по итогам переговоров с "Газпромом" мы сможем точно сказать, сколько нам будет стоить кубометр газа в среднем. Сейчас у нас цена в три раза меньше, а зимой будет в 10-12 раз меньше того, что платит остальная Европа", - сказал Вучич.

Ранее в воскресенье в Кремле сообщили, что Путин и Вучич провели телефонный разговор и условились, что РФ и далее будет бесперебойно поставлять газ в Сербию.

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Тэги: СЕРБИЯ, РОССИЯ, ГАЗ, АЛЕКСАНДР ВУЧИЧ


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