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Здравоохранение 29.05.2022 16:43

В Азербайджане вновь зафиксирован летальный исход из-за COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у одного человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 758, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 11 случаев.

Спустя два дня нулевой суточной смертности за 24 часа вновь зарегистрирован один летальный исход из-за новой коронавирусной инфекции.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 713 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 782 тыс. 996 человек (+ 4 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 49 человек.

За сутки медики провели 1 тыс. 871 тест на коронавирус против 3 тыс. 422 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 890 тыс. 579 тестов на COVID-19.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, COVID-19, СТАТИСТИКА


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