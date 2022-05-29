В Азербайджане вновь зафиксирован летальный исход из-за COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у одного человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 758, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 11 случаев.
Спустя два дня нулевой суточной смертности за 24 часа вновь зарегистрирован один летальный исход из-за новой коронавирусной инфекции.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 713 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 782 тыс. 996 человек (+ 4 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 49 человек.
За сутки медики провели 1 тыс. 871 тест на коронавирус против 3 тыс. 422 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 890 тыс. 579 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
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