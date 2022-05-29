Акар посетил воинские части в Азербайджане

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе своего визита посетил некоторые воинские части в Азербайджане, сообщили в воскресенье в министерстве обороны Азербайджана.
«В рамках визита, в котором также принимали участие начальник Генерального штаба и командующие силами Турецкой Республики, делегация посетила несколько воинских частей», - говорится в сообщении, размещенном на сайте военного ведомства.
В нем отмечается, что министры обороны Азербайджана и Турции Закир Гасанов и Хулуси Акар осмотрели состоящую на вооружении военную технику и ознакомились с условиями, созданными на военных объектах.
В воскресенье делегация во главе с Акаром завершила свой визит в Азербайджан.
Р.Керимов
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