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Оборона 29.05.2022 17:05

Акар посетил воинские части в Азербайджане

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе своего визита посетил некоторые воинские части в Азербайджане, сообщили в воскресенье в министерстве обороны Азербайджана.

«В рамках визита, в котором также принимали участие начальник Генерального штаба и командующие силами Турецкой Республики, делегация посетила несколько воинских частей», - говорится в сообщении, размещенном на сайте военного ведомства.

В нем отмечается, что министры обороны Азербайджана и Турции Закир Гасанов и Хулуси Акар осмотрели состоящую на вооружении военную технику и ознакомились с условиями, созданными на военных объектах.

В воскресенье делегация во главе с Акаром завершила свой визит в Азербайджан.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ВИЗИТ, ХУЛУСИ АКАР, МИНОБОРОНЫ


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