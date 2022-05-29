Участие Зеленского в телефонном разговоре Путина с Эрдоганом не планируется - Кремль

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана, запланированный на понедельник, 30 мая, пройдет в двустороннем формате, участие в нем президента Украины Владимира Зеленского не планируется, пояснили в Кремле.
Речь идет о двустороннем разговоре Путин-Эрдоган, уточнил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Двусторонний (формат)", - сказал Песков на просьбу уточнить, идет ли речь о двустороннем разговоре или о трехсторонней беседе с участием Зеленского.
Ранее в воскресенье президент Турции сообщил, что планирует 30 мая провести телефонные переговоры с коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, передало агентство "Анадолу".
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