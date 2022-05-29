В Непале с радаров пропал частный самолет с 22 людьми на борту

Самолет авиакомпании Tara Air пропал с радаров в Непале утром в воскресенье, сообщает телеканал CNN.
Самолет направлялся из города Покхара в Джомсом, связь с ним пропала за пять минут до предполагаемого времени посадки в пункте назначения. На борту находились 22 человека, в том числе два немца, четверо индийцев и 13 непальцев.
По данным The Kathmandu Post, пропавший самолет - турбовинтовой Twin Otter. Поисковые работы осложняет плохая погода.
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