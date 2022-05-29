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СНГ 29.05.2022 18:30

Президент Таджикистана прибыл с визитом в Тегеран

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Иран с официальным визитом, сообщило в воскресенье иранское информационное агентство ИРНА.

"Президента Рахмона, который прибыл в Тегеран по официальному приглашению президента Ирана Ибрахима Раиси, в аэропорту встретил министр энергетики Али Акбар Мехрабян", - говорится в сообщении.

"В ходе переговоров на высшем уровне планируется обсудить перспективы двусторонних и многосторонних отношений Ирана и Таджикистана. По итогам переговоров ожидается подписание ряда документов, направленных на углубление и расширение сотрудничества двух стран в экономическом, научном, политическом и культурном секторах", - сообщает ИРНА.

Отмечается, что в сентябре 2021 года президент Ирана совершил официальный визит в Таджикистан, по итогам которого подписаны восемь документов о сотрудничестве между двумя странами.

Ранее пресс-служба президента Таджикистана сообщила, что Рахмона в ходе его визита в Иран сопровождают министр иностранных дел, помощник президента по вопросам внешних связей, генеральный прокурор, министры энергетики и водных ресурсов, экономического развития и торговли, транспорта, финансов, председатель госкомитета по землеустройству и геодезии, председатели комитетов по охране окружающей среды и развитию туризма, председатель Хатлонской области, председатель Торгово-промышленной палаты и другие официальные лица.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ИРАН, ВИЗИТ, ЭМОМАЛИ РАХМОН


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