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Регион 29.05.2022 19:00

Эрдоган: Анкара не одобрит вступление в НАТО государств, поддерживающих терроризм

Президент Турции Реджем Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не одобрит вступление в НАТО государств, поддерживающих терроризм, пока он возглавляет страну.

"До тех пор, пока я возглавляю Турцию, мы точно не сможем сказать "да" вступлению в НАТО стран, которые поддерживают терроризм", - приводят его слова западные СМИ.

Эрдоган раскритиковал недавние переговоры представителей стремящихся в НАТО Швеции и Финляндии с турецкими официальными лицами. Он заявил, что переговоры "не прошли на ожидаемом уровне".

"Они не откровенны и не честны", - добавил президент Турции, говоря о финских и шведских властях.

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Тэги: ТУРЦИЯ, НАТО, РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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