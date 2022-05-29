Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8282 RUR   0.0265 GBR   2.1507 TRY   0.1039

Цена на нефть

26.05 $/bbl +/- WTI 114.09 +3.76 Brent 117.40 +3.37

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.05.2022 20:00

В ЕС выразили обеспокоенность задержанием Ираном греческих танкеров

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) заявил о неприемлемости задержания иранскими властями двух греческих танкеров.

"Мы с большой обеспокоенностью следим за неприемлемым захватом Ираном двух греческих судов в Персидском заливе", - говорится в коммюнике представителя ЕВС, опубликованном в воскресенье в Брюсселе.

По его словам, ЕС немедленно поднял вопрос об этом задержании, выразил иранским властям серьезную обеспокоенность по поводу данных действий и призвал к скорейшему прояснению обстоятельств и снятию напряженности.

"Свобода судоходства и свободное функционирование торговли являются основополагающими принципами, которые защищает ЕС", - говорится в заявлении.

В минувшую пятницу силы Корпуса стражей Исламской революции задержали в Персидском заливе два греческих нефтеналивных танкера. Это произошло вскоре после того, как греческие власти при содействии США задержали в Средиземном море иранский танкер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, ИРАН, ГРЕЦИЯ, ТАНКЕР


Похожие новости


СМИ сообщили о попытке ЕС сдвинуть переговоры по СВПД с мертвой точки Нужно приостановить переговоры по ядерной программе Ирана из-за внешних факторов - Боррель Боррель считает, что сделка по ядерной программе Ирана вскоре возможна ЕС призвал Иран освободить приговоренную к тюремному заключению правозащитницу Боррель советует Ирану поторопиться с возвращением на переговоры по атому Зариф и Боррель обсудили проблемы СВПД и ситуацию в Афганистане

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az