В ЕС выразили обеспокоенность задержанием Ираном греческих танкеров

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) заявил о неприемлемости задержания иранскими властями двух греческих танкеров.

"Мы с большой обеспокоенностью следим за неприемлемым захватом Ираном двух греческих судов в Персидском заливе", - говорится в коммюнике представителя ЕВС, опубликованном в воскресенье в Брюсселе.

По его словам, ЕС немедленно поднял вопрос об этом задержании, выразил иранским властям серьезную обеспокоенность по поводу данных действий и призвал к скорейшему прояснению обстоятельств и снятию напряженности.

"Свобода судоходства и свободное функционирование торговли являются основополагающими принципами, которые защищает ЕС", - говорится в заявлении.

В минувшую пятницу силы Корпуса стражей Исламской революции задержали в Персидском заливе два греческих нефтеналивных танкера. Это произошло вскоре после того, как греческие власти при содействии США задержали в Средиземном море иранский танкер.