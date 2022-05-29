Баку обвинил Ереван в подрыве усилий по нормализации отношений

В министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана в воскресенье отвергли обвинения Еревана о нарушении режима прекращения огня, обвинив армянскую сторону в подрыве усилий по нормализации азербайджано-армянских отношений и процесса делимитации границы.

«Решительно отвергаем заявление МИД Армении от 28 мая 2022 года о якобы нарушении режима прекращения огня азербайджанской стороной, а также совершенно безосновательные обвинения в адрес Азербайджана», - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства к заявлению МИД Армении от 28 мая, размещенном на сайте азербайджанского министерства.

В нем отмечается, что министерство обороны Азербайджана ранее опровергло «дезинформацию и клеветническое заявление о якобы нарушении режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Азербайджана», подчеркнув, что данная информация не соответствует действительности.

В МИД Азербайджана заметили, что «в то время, когда предпринимаются усилия по нормализации отношений между двумя странами (Азербайджаном и Арменией - ИФ-Аз), клеветнические и деструктивные заявления армянской стороны направлены на подрыв предпринятых шагов по нормализации отношений, а также процесса делимитации государственной границы».

«Деструктивный подход, демонстрируемый МИД Армении в последние дни, явно направлен на подрыв результатов брюссельских встреч по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», - заявили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве, добавив, что официальный Баку продолжит поддерживаемые и со стороны международного сообщества свои мирные и конструктивные усилия и будет решительно пресекать любые шаги, направленные против этого процесса.

Р.Керимов