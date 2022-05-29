Серхио Перес выиграл Гран-при Монако «Формулы-1»

Мексиканский гонщик Серхио Перес, выступающий за Red Bull, стал победителем Гран-при Монако, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1". Вторым стал испанец Карлос Сайнс из Ferrari, третьим – нидерландец Макс Ферстаппен (Red Bull). Гонка началась со значительным отставанием из-за дождя. Также она прерывалась из-за аварии с участием Мика Шумахера. В общем зачете лидерство удерживает действующий чемпион "Формулы-1" нидерландец Макс Ферстаппен (125 очков). Второе место занимает монегаск Шарль Леклер из Ferrari (116), третье – Перес (110).

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