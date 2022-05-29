Боррель обсудил с главой МИД Украины санкционную политику в отношении России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в воскресенье сообщил, что провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которого они обсудили дальнейшее европейское санкционное давление на Россию.

"Позвонил Дмитрию Кулебе перед саммитом ЕС. Евросоюз продолжает способствовать поставке военной помощи", - написал Боррель в твиттере.

"Мы согласились, что необходимо двигаться дальше в вопросе санкций", - отметил он.

Боррель добавил, что лидеры стран-членов ЕС на грядущем саммите обсудят, "как поддержать экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины".