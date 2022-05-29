Отголоски землетрясения в Армении ощутили в Азербайджане

В Азербайджане ощутили отголоски землетрясения в Армении. В Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) отметили, что в воскресенье вечером в Армении произошло землетрясение магнитудой 3,8. Согласно оперативным данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 22:09 по местному времени (совпадает с бакинским, 21:09 МСК). «По данным Бюро исследований землетрясений, в 22:09 по местному времени на территории Армении зарегистрировано землетрясение», - говорится в сообщении. Очаг землетрясения залегал на глубине 3 км. Подземные толчки силой до 3 баллов ощутили жители приграничных районов Азербайджана, добавили сейсмологи. Р.Керимов

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