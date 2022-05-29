Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8282 RUR   0.0265 GBR   2.1507 TRY   0.1039

Цена на нефть

26.05 $/bbl +/- WTI 114.09 +3.76 Brent 117.40 +3.37

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 29.05.2022 23:19

Отголоски землетрясения в Армении ощутили в Азербайджане

В Азербайджане ощутили отголоски землетрясения в Армении.

В Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) отметили, что в воскресенье вечером в Армении произошло землетрясение магнитудой 3,8.

Согласно оперативным данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 22:09 по местному времени (совпадает с бакинским, 21:09 МСК).

«По данным Бюро исследований землетрясений, в 22:09 по местному времени на территории Армении зарегистрировано землетрясение», - говорится в сообщении.

Очаг землетрясения залегал на глубине 3 км.

Подземные толчки силой до 3 баллов ощутили жители приграничных районов Азербайджана, добавили сейсмологи.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


Похожие новости


Баку обвинил Ереван в подрыве усилий по нормализации отношений Баку призывает Ереван правильно оценить нынешние реалии региона - МИД Азербайджана В Минобороны опровергли информацию о ранении армянского военнослужащего в результате стрельбы на границе Азербайджан предпринимает шаги для нормализации отношений с Арменией - Байрамов Пашинян рассказал о двух вариантах урегулирования отношений с Азербайджаном В МИД РФ надеются на проведение на следующей неделе в Москве встречи пограничной комиссии Азербайджана и Армении

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az