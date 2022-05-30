РФ с июня вводит квоту на экспорт лома, при ее превышении пошлина составит 290 евро/т

Правительство РФ с 1 июня вводит тарифные квоты на экспорт лома и отходов черных металлов, которые будут действовать до 31 июля. При экспорте лома в объеме до 540 тыс. тонн пошлина составит 100 евро за тонну, при превышении этого показателя - 290 евро за тонну, сообщила пресс-служба правительства.

Установленный объем тарифной квоты (до 540 тыс. тонн) дифференцирован по регионам с учетом их промышленной специфики. Пошлины будут действовать только в отношении экспорта за пределы Евразийского экономического союза.

"Принятое решение направлено на предупреждение роста цен на внутреннем рынке и обеспечение потребностей в сырье отечественных металлургических предприятий", - говорится в сообщении.

В конце марта Минэкономразвития сообщил о поддержании подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле предложения Минпромторга о введении тарифной квоты в объеме 810 тыс. тонн на экспорт лома и отходов черных металлов. Предполагалось, что ставка экспортной пошлины в рамках квоты останется прежней и будет составлять 5%, но не менее 100 евро за тонну. Внеквотная ставка составит 5%, но не менее 290 евро за тонну. Мера должна была действовать с 1 мая по 31 июля 2022 года.

С января 2022 года правительство РФ повысило ставки вывозных таможенных пошлин на лом черных металлов и ввело на 180 суток смешанную экспортную пошлину в размере 5%, но не менее 100 евро за тонну (ранее - 70 евро/тонна). Впервые пошлина на лом была повышена в 2021 году на фоне роста цен на металлы (до 5%, но не менее 45 евро/тонна, с 5%, но не менее 5 евро/тонна).

В середине мая 2022 года правительство РФ утвердило также разрешительный порядок экспорта необработанного свинца, а также его лома и отходов, который будет действовать до 15 ноября.