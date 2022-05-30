Путин обсуждает с членами СБ РФ вопросы внешней политики и безопасности

Президент РФ Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности России. "Обсудим несколько вопросов, которые связаны между собой. Я имею в виду два наших важнейших направления в рамках работы совещания постоянных членов Совета безопасности: вопросы внешней политики и обеспечения безопасности России", - сказал Путин в понедельник. Докладчиком на совещании выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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