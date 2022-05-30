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СНГ 30.05.2022 14:48

Путин обсуждает с членами СБ РФ вопросы внешней политики и безопасности

Президент РФ Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

"Обсудим несколько вопросов, которые связаны между собой. Я имею в виду два наших важнейших направления в рамках работы совещания постоянных членов Совета безопасности: вопросы внешней политики и обеспечения безопасности России", - сказал Путин в понедельник.

Докладчиком на совещании выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Тэги: РОССИЯ, СБ, СОВЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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