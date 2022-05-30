Премьер Казахстана прибыл в Москву на переговоры с Мишустиным

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прибыл в Москву, где проведет переговоры со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным, сообщила в понедельник пресс-служба правительства республики.
"Премьер-министр прибыл в Москву с рабочим визитом. Алихан Смаилов проведет переговоры с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным", - говорится в сообщении пресс-службы.
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