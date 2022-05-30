Фильм "Топ Ган: Мэверик" возглавил североамериканский прокат на минувших выходных, собрав $124 млн в США и Канаде с пятницы по воскресенье.

Это лучшие сборы за дебютный уик-энд в карьере Тома Круза, который сыграл в фильме главную роль и выступил продюсером картины, пишет CNBC. Круз снимается с 1981 года, за это время фильмы с его участием собрали в прокате свыше $4,2 млрд.

В международном прокате сиквел классического боевика 1986 года также заработал $124 млн, таким образом совокупные сборы за минувшие выходные составили $248 млн.

Прокатчики ожидают, что за понедельник, являющийся нерабочим днем в США, доходы фильма в Штатах увеличатся еще на $27 млн, и рассчитывают на сохранение высоких показателей в ближайшие две недели за счет низкой конкуренции.