Израиль возобновит разведку природного газа, хочет помочь Европе с импортом - СМИ

Израиль на фоне ситуации с поставками газа в Европу вновь начнет процесс разведки газовых месторождений в своих водах, сообщает The Jerusalem Post.
"Израиль приступит к четвертому этапу разведки газовых месторождений в своих территориальных водах, заявила в понедельник глава израильского Минэнерго Карин Эльхарар", - отмечает издание.
"Израиль вносит свой вклад в то, чтобы помочь Европе диверсифицировать свои источники поступления энергии", - приводит издание слова министра.
По ее словам, глобальный энергетический кризис дает Израилю возможность развивать экспорт газа в Европу.
The Jerusalem Post напоминает, что 15 декабря 2021 года министр объявила о планах за 2022 год полностью прекратить разведку газовых месторождений и сконцентрироваться на возобновляемых источниках энергии.
В минувший четверг агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы, что власти ЕС прорабатывает сделку, которая позволит импортировать израильский газ через Египет в Евросоюз.
Агентство напоминало, что на фоне ситуации вокруг Украины ЕС пытается снизить свою зависимость от РФ в газовой сфере: в данный момент на долю России приходится около 40% импортируемого в ЕС газа. Но для заключения соглашения потребуется согласие всех стран ЕС.
В настоящее время израильский газ поступает преимущественно на внутренний рынок, а также в соседние Египет и Иорданию. Однако в этом году израильские экспортеры нарастили поставки газа в Египет.
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