Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8282 RUR   0.0265 GBR   2.1507 TRY   0.1039

Цена на нефть

26.05 $/bbl +/- WTI 114.09 +3.76 Brent 117.40 +3.37

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 30.05.2022 16:04

Страны G7 сожалеют, что СБ ООН не поддержал проект резолюции США об усилении санкций против КНДР

Страны G7 выразили сожаление в связи с тем, что СБ ООН в минувший четверг не принял поступивший от США проект резолюции с призывами к ужесточению санкций в отношении КНДР из-за ее пусков баллистических ракет.

"Мы глубоко сожалеем, что Совет безопасности, несмотря на поддержку 13 его членов, не смог принять проект резолюции с целью осудить серию недавних ракетных пусков КНДР и усилить меры против них", - говорится в заявлении G7, размещенном на сайте британского правительства.

"Мы призываем все страны-члены ООН, особенно в составе СБ ООН, присоединиться к нам, осудить поведение КНДР и напомнить ей об обязательстве отказаться от оружия массового поражения и баллистических ракет", - отмечается в документе.

Страны G7 призвали Пхеньян урегулировать проблемы дипломатическим путем и ответить на призывы США, Южной Кореи и Японии вести диалог. Кроме того, G7 отметили необходимость для всех членов ООН соблюдать действующие резолюции СБ ООН в отношении КНДР.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что проект резолюции содержал призывы к дальнейшим ограничительным мерам, которые должны были, по замыслу авторов документа, затруднить развитие ракетной и ядерной программ в КНДР. Кроме того, США предлагали распространить на КНДР запрет на пуски баллистических ракет и на испытания крылатых ракет, а также всех других средств доставки ядерного оружия. В тексте проекта также говорилось о сокращении поставок в КНДР нефти и нефтепродуктов.

27 мая против проекта резолюции США проголосовали Китай и Россия, которые обладают в СБ ООН правом вето. Остальные страны проголосовали "за".

Для одобрения резолюции необходимо девять голосов из 15, включая единогласие всех постоянных членов - Франции, США, России, Китая и Великобритании.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: G7, ООН, КНДР, РЕЗОЛЮЦИЯ


Похожие новости


G7 должны финансировать борьбу с COVID-19 в бедных странах - ООН

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az