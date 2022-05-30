Страны G7 сожалеют, что СБ ООН не поддержал проект резолюции США об усилении санкций против КНДР

Страны G7 выразили сожаление в связи с тем, что СБ ООН в минувший четверг не принял поступивший от США проект резолюции с призывами к ужесточению санкций в отношении КНДР из-за ее пусков баллистических ракет.
"Мы глубоко сожалеем, что Совет безопасности, несмотря на поддержку 13 его членов, не смог принять проект резолюции с целью осудить серию недавних ракетных пусков КНДР и усилить меры против них", - говорится в заявлении G7, размещенном на сайте британского правительства.
"Мы призываем все страны-члены ООН, особенно в составе СБ ООН, присоединиться к нам, осудить поведение КНДР и напомнить ей об обязательстве отказаться от оружия массового поражения и баллистических ракет", - отмечается в документе.
Страны G7 призвали Пхеньян урегулировать проблемы дипломатическим путем и ответить на призывы США, Южной Кореи и Японии вести диалог. Кроме того, G7 отметили необходимость для всех членов ООН соблюдать действующие резолюции СБ ООН в отношении КНДР.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что проект резолюции содержал призывы к дальнейшим ограничительным мерам, которые должны были, по замыслу авторов документа, затруднить развитие ракетной и ядерной программ в КНДР. Кроме того, США предлагали распространить на КНДР запрет на пуски баллистических ракет и на испытания крылатых ракет, а также всех других средств доставки ядерного оружия. В тексте проекта также говорилось о сокращении поставок в КНДР нефти и нефтепродуктов.
27 мая против проекта резолюции США проголосовали Китай и Россия, которые обладают в СБ ООН правом вето. Остальные страны проголосовали "за".
Для одобрения резолюции необходимо девять голосов из 15, включая единогласие всех постоянных членов - Франции, США, России, Китая и Великобритании.
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